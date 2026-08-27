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Ballando con le stelle, Monica Guerritore è la nona concorrente ufficiale

| 27 Agosto 2026 13:02 | 0 commenti

Ballando con le stelle, Monica Guerritore è la nona concorrente ufficiale

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(Adnkronos) –
Monica Guerritore è la nona concorrente ufficiale di Ballando con le stelle. L’annuncio è arrivato oggi con un video pubblicato sul profilo ufficiale Instagram del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci. “Allora ci diamo l’appuntamento? Io ci sarò a Ballando con le stelle e tu?”, queste le parole dell’attrice italiana.  

 

 

Il cast della nuova edizione prende così forma. Il nome dell’attrice si aggiunge a quelli già confermati di Manuela Moreno, Anna Safroncik, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Noemi Bocchi, Eugenio Finardi, Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri.  

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