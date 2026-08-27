Bimba morta a Palermo per difterite, positivo anche il campione del cugino

(Adnkronos) –

Positivo alla difterite anche il campione del cugino della bimba morta a Palermo. Le indagini molecolari condotte sul ceppo batterico isolato da tampone faringeo del paziente affetto da sospetta difterite respiratoria hanno confermato l’identificazione della specie C. diphtheriae e la presenza del gene della tossina difterica. Lo riferisce l’Istituto superiore di Sanità che ha effettuato le analisi.

Dai referti del laboratorio dell’ospedale di provenienza gli isolati dei due pazienti (bambina deceduta e cugino) presentano lo stesso profilo di antibiotico-resistenza, mentre il sequenziamento completo è ancora in corso. Il bimbo ha sviluppato una forma non grave della malattia perché vaccinato. Al momento non risultano altri casi.

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