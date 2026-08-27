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Champions, oggi il sorteggio: le avversarie di Inter, Napoli, Roma e Como – Diretta

| 27 Agosto 2026 19:08 | 0 commenti

Champions, oggi il sorteggio: le avversarie di Inter, Napoli, Roma e Como – Diretta

AdnKronos
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(Adnkronos) – Pronti, via. Oggi, giovedì 27 agosto, prende forma la nuova edizione della Champions League con il sorteggio di Monaco. La massima competizione europea per club ripartirà con 36 squadre, tutte a caccia della finalissima del 5 giugno 2027 allo stadio Metropolitano di Madrid. Italia allo start con quattro squadre: Inter, Napoli, Roma e Como (alla prima storica partecipazione) aspettano di conoscere il loro destino nella fase campionato. 

Dove vedere la cerimonia? Il sorteggio della Champions League 2026-27 verrà trasmesso in diretta su Sky Sport e Tv8 (in chiaro), ma anche in streaming su Sky Go, Now, Tv8.it e sul sito ufficiale Uefa. 

Ogni formazione affronterà due avversarie per ciascuna fascia, disputando otto incontri nella fase campionato. 

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