Juventus, Yildiz si opera: stop di 3 mesi

Roma, 28 ago. (askanews) – Dopo il problema al piede sinistro accusato contro il Frosinone, Juventus e Kenan Yildiz hanno deciso di procedere con l’intervento chirurgico, programmato per l’inizio della prossima settimana.

I tempi di recupero sono stimati in due mesi e mezzo-tre mesi. L’obiettivo del club è riavere il numero 10 a disposizione dopo la sosta per le Nazionali di novembre, prevista al termine dell’11ª giornata di Serie A.

Yildiz sarà quindi costretto a saltare diverse partite importanti, comprese le prime quattro giornate della fase campionato di Europa League. Per la Juventus si tratta di una pesante assenza, con il giovane talento turco destinato a rimanere ai box per una parte significativa della prima metà della stagione.