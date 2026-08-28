Serie A, oggi Milan-Venezia: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Il Milan va a caccia di conferme. Oggi, venerdì 28 agosto, i rossoneri ospitano il Venezia a San Siro nella seconda giornata di Serie A. Dopo il successo all’esordio contro il Torino, firmato dalle reti del baby Cisse e Rabiot, per il tecnico Ruben Amorim sarà il debutto casalingo sulla nuova panchina. Dall’altra parte, la squadra di Stroppa dovrà riscattare il ko della prima giornata contro il Lecce. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Milan-Venezia in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Milan-Venezia, in campo alle 20:45:

Milan (3-4-2-1) Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. All. Amorim

Venezia (3-5-2) Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Kike Perez, Busio, Basic, Correia; Adams, Yeboah. All. Stroppa

La sfida tra Milan e Venezia sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn.