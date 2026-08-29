MotoGp, Bezzecchi in pole ad Aragon davanti a Marc e Alex Marquez

ROMA (ITALPRESS) – Super pole position per Marco Bezzecchi nel Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il riminese fa segnare il record della pista e scende sotto il muro dell’1’45” fermando il cronometro a 1’44″962. Battuto “in casa sua” Marc Marquez (Ducati), che si ferma a 0″089 dalla pole position, secondo. Terzo Alex Marquez (Ducati Gresini), a 0″299 da Bezzecchi. In seconda fila ci sono Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), il leader del Mondiale Jorge Martin (Aprilia) e Pedro Acosta (Ktm). Seguono, nella top ten della griglia di partenza, Di Giannantonio (Ducati VR46), Bagnaia (Ducati), Zarco (Honda LCR) e Moreira (Honda LCR). A ruota Aldeguer (Ducati Gresini) e Morbidelli (Ducati VR46). Alle 15 è in programma la Sprint.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila

1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’44″962 alla velocità media

di 174,2 km/h

2. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’45″051

3. Alex Marquez (Esp) Ducati in 1’45″261

2^ fila

4. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’45″375

5. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’45″436

6. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’45″555

3^ fila

7. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’45″615

8. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’45″671

9. Johann Zarco (Fra) Honda in 1’45″783

4^ fila

10. Diogo Moreira (Bra) Honda in 1’45″802

11. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1’45″892

12. Franco Morbidelli (Ita) Ducati 1’45″919

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).