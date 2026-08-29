‘Temptation Island e poi…’, arriva la puntata speciale su Canale 5: le anticipazioni

(Adnkronos) –

Temptation Island torna prossimamente su Canale 5 con una nuova puntata speciale dal titolo ‘e poi… e poi…’. Nelle ultime ore, sulla pagina Instagram ufficiale del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, è stato condiviso il video promo che anticipa alcuni dei momenti del nuovo appuntamento, dedicato alle coppie protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island.

Tra questi, nel filmato si sente Bernadette pronunciare “hai cambiato idea?”. Non è chiaro però a cosa si riferisca, e se la domanda sia legata alla proposta di matrimonio di Diamante. Spazio poi a Sara, impegnata in un confronto, presumibilmente con l’ex fidanzato Gabriele. Tra le anticipazioni, c’è anche Giovanni, pronto a vedere un filmato.

La puntata speciale, insomma, promette grandi sorprese e nuovi colpi di scena, ma per scoprirli bisognerà attendere l’annuncio della data della messa in onda su Canale 5.