X
<
>

Udine, donna uccisa a coltellate: fermato il marito

| 29 Agosto 2026 23:01 | 0 commenti

Udine, donna uccisa a coltellate: fermato il marito

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Femminicidio oggi, sabato 29 agosto, nel pomeriggio a San Giovanni al Natisone in provincia di Udine, al culmine di una violenta lite familiare. E’ successo intorno alle 17. La discussione tra marito e moglie, di nazionalità cinese, è degenerata, e l’uomo, come riporta il Messaggero Veneto, ha accoltellato la donna alla gola, uccidendola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il marito, titolare di un’attività di tappezzeria. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA