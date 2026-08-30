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Precipita dal balcone al terzo piano, morto 16enne a Savona

| 30 Agosto 2026 14:01 | 0 commenti

Precipita dal balcone al terzo piano, morto 16enne a Savona

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(Adnkronos) – Un 16enne è morto nella notte dopo essere caduto dal balcone di un appartamento al terzo piano di una palazzina a Ceriale, in provincia di Savona. Il giovane è precipitato in un punto di difficile accesso e per questo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il 16enne all’arrivo dell’ambulanza era ancora vivo ma è morto appena è arrivato in ospedale. Sull’accaduto sono state avviate le indagini.  

 

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