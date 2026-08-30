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Serie A, Napoli-Como 0-1 – Diretta

| 30 Agosto 2026 20:02 | 0 commenti

Serie A, Napoli-Como 0-1 – Diretta

AdnKronos
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(Adnkronos) – Big match al Maradona. Oggi, domenica 30 agosto, il Napoli torna in campo in Serie A sfidando il Como. Dopo il successo all’esordio contro il Genoa, con il 2-0 firmato dalle reti di De Bruyne e Vergara, la squadra di Allegri ospita la squadra di Fabregas nella seconda giornata di campionato. Al debutto, i lombardi hanno pareggiato 1-1 contro l’Udinese.  

 

Nella prossima giornata di Serie A, il Napoli vola a San Siro per sfidare l’Inter, mentre il Como se la vedrà in trasferta con il Genoa.  

 

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