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Milano, 27enne precipita da palazzina Mediaset a Cologno Monzese: è gravissima

| 31 Agosto 2026 20:02 | 0 commenti

Milano, 27enne precipita da palazzina Mediaset a Cologno Monzese: è gravissima

AdnKronos
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(Adnkronos) – Una donna di 27 anni è precipitata, questo pomeriggio, dall’ottavo piano di una palazzina degli studi Mediaset, a Cologno Monzese. Le condizioni della giovane sarebbero apparse subito molto gravi, ed è stata trasportata all’ospedale San Raffaele. Ancora ignoto se si tratti di una caduta accidentale o di un gesto volontario. Sul posto sono intervenuti forze dell’ordine, vigili del fuoco, elisoccorso e ambulanza. A quanto si apprende la donna lavorerebbe nella segreteria di Videonews, che si trova appunto all’ottavo piano.  

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