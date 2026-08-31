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US Open, oggi Alcaraz-Safiullin – Diretta

| 31 Agosto 2026 21:01 | 0 commenti

US Open, oggi Alcaraz-Safiullin – Diretta

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(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz torna in campo agli US Open 2026. Oggi, lunedì 31 agosto, il tennista spagnolo affronta il russo Roman Safiullin – in diretta tv e in streaming, anche in chiaro – nel primo turno dell’ultimo Slam della stagione, che lo scorso anno era stato vinto proprio dal tennista spagnolo, capace di battere Jannik Sinner nella finale di New York. 

 

Alcaraz torna a giocare sul cemento statunitense, rientrando in campo dopo quattro mesi per il problema al polso rimediato a Barcellona, che lo ha costretto a saltare sia Roland Garros che Wimbledon, facendolo scivolare al terzo posto della classifica Atp. 

 

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