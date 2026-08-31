X
<
>

US Open, oggi Berrettini-Wawrinka: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

| 31 Agosto 2026 08:03 | 0 commenti

US Open, oggi Berrettini-Wawrinka: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Torna in campo Matteo Berrettini. Oggi, lunedì 31 agosto, il tennista azzurro sfida lo svizzero Stan Wawrinka – in diretta tv e streaming, in chiaro – nello Slam americano, l’ultimo della stagione. Berrettini arriva al match dopo l’eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati, dove si è arreso a Lehecka. 

 

La sfida tra Berrettini e Wawrinka è in programma oggi, lunedì 31 agosto, non prima delle ore 20. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, con il parziale fermo sull’1-1. 

 

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go. 

 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA