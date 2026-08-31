US Open, oggi Berrettini-Wawrinka: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Torna in campo Matteo Berrettini. Oggi, lunedì 31 agosto, il tennista azzurro sfida lo svizzero Stan Wawrinka – in diretta tv e streaming, in chiaro – nello Slam americano, l’ultimo della stagione. Berrettini arriva al match dopo l’eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati, dove si è arreso a Lehecka.

La sfida tra Berrettini e Wawrinka è in programma oggi, lunedì 31 agosto, non prima delle ore 20. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, con il parziale fermo sull’1-1.

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