Vela, Bianchedi con KZ5 campione del mondo dei 12 mt. stazza internazionale

Roma, 31 ago. (askanews) – Calata Anselmi in festa per l’equipaggio di KZ5 di Andrea Bianchedi (YC Italiano), che si è laureato campione del mondo della Classe 12 Metri Stazza Internazionale con un giorno (e due prove) d’anticipo, vincendo l’unica regata di giornata, disputata in condizioni di brezza leggera e mare quasi calmo.

Vittoria matematica dell’armatore ligure: solo per la rarissima eventualità di una squalifica non scartabile, conseguita nelle gare di domani mattina, KZ5 potrebbe perdere questo primato. Le regate di domani saranno comunque utili per definire le altre due piazze del podio iridato.

Prestazione impeccabile di KZ5 (1-1-2-1-1-1 i suoi parziali), che a oggi scarta un secondo piazzamento. A bordo campioni del calibro di Pietro D’Alì (timone), Flavio Favini (tattica) e Tiziano Nava (skipper e randa).

Il Campionato del Mondo dei 12 Metri Stazza Internazionale si svolge nell’ambito della Imperia Sailing Week, che da domani proseguirà con il quarantesimo anniversario delle Vele d’Epoca di Imperia fino al prossimo 6 settembre.