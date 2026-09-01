Kidman e Bullock, streghe-sorelle in “Amori & incantesimi 2”

Roma, 1 set. (askanews) – Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano insieme sul grande schermo nel ruolo delle streghe Sally e Gillian Owens in “Amori & incantesimi 2”, nei cinema dal 10 settembre. Sono passati 28 anni dal successo del primo film, in cui le sorelle Owens affrontavano l’oscura maledizione che impediva alle donne della famiglia di vivere pienamente l’amore. Oggi la regista Susanne Bier riunisce tre generazioni di streghe che combattono insieme per poter scegliere il proprio destino. Un film sulla sorellanza, dunque, e a questo proposito Bullock ha detto: “Credo che rappresenti un po’ la vita, una comunità che si unisce, che vede le cose nella stessa maniera. Adesso sicuramente siamo più coraggiose, dobbiamo farci sentire, stare insieme. Per un artista, per chi racconta storie, riunire le persone, le comunità, credo sia la cosa più importante”. In questa nuova commedia le sorelle, molto diverse fra loro, lottano per un obiettivo comune, mentre subiscono il giudizio degli altri perché hanno deciso di vivere la vita a modo loro. “Credo che l’invidia sia una cosa veramente tossica, perché poi ognuno di noi è unico, è nato per fare qualcosa di unico. – ha detto Sandra Bullock – La mia Sally ha paura di tutto, mentre lei interpreta una specie di farfalla, libera, ma che non ha mai provato veramente l’amore. La loro forza nasce dallo scambio”. Nicole Kidman ha invece sottolineato: “E’ interessante perché la mia Gillian dice: faccio quello che mi è permesso fare, posso avere comunque una vita bella, anche se non mi è concesso l’amore. E va bene così, perché mi concentro su quello che ho, non su quello che non ho. Anche se poi qualcosa arriva, quindi c’è sempre qualcosa di meraviglioso che può accadere”.