L.elettorale, Schlein: Meloni vuole costruirsela su misura

Roma, 1 set. (askanews) – Giorgia Meloni vuole “costruirsi una legge elettorale su misura”, la premier si occupa solo di questo mentre l’inflazione “schizza” e i carburanti restano “sopra ai 2 euro”. Lo dice la segretaria Pd Elly Schlein.

“Leggo sui giornali – spiega – che Meloni, Salvini e Tajani si sono riuniti ieri, per quattro ore. In effetti tutti ci saremmo aspettati una riunione urgente sull’inflazione che secondo Istat schizza al 3.3%, sul prezzo della spesa per le famiglie che è aumentato del 30% in 5 anni, sui carburanti ancora sopra i 2 euro o sul costo dell’energia che è il più caro d’Europa. E invece no, anche stavolta no”.

“Ieri – sottolinea la Schlein – il governo ha di nuovo impiegato la giornata a pensare come garantire se stesso cambiando la legge elettorale, per paura di perdere. E ieri hanno deciso di fare una mossa disperata e che renderebbe questa pessima legge ancor più incostituzionale: inserire il ballottaggio. È vergognoso questo atteggiamento proprietario delle istituzioni, per cui Meloni legge i sondaggi del giorno e prova a costruirsi una legge elettorale su misura. Con le altre opposizioni faremo muro, e continueremo a parlare noi dei problemi veri degli italiani, che lei ha completamente dimenticato”.