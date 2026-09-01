Us Open, buona la prima per Berrettini e Darderi: sconfitti Wawrinka e Wendelken

ROMA (ITALPRESS) – Matteo Berrettini e Luciano Darderi hanno superato il primo turno del singolo maschile degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in cemento del Flushing Meadows Park di New York.

Il tennista romano, numero 43 del mondo, ha battuto al debutto, proprio come era successo nell’ultimo torneo di Wimbledon, la wild card svizzera, Stan Wawrinka. Berrettini si è imposto col punteggio di 7-6 (4) 7-6 (3) 6-0, annullando all’elvetico un set point nel primo parziale e tre palle set nel corso della seconda frazione. Wawrinka, 41enne, 127 del ranking Atp, ha “salutato” in questo modo le prove Major: era l’ultimo Slam della sua lunga carriera. Al secondo turno il romano sfiderà l’argentino Mariano Navone, 49 del mondo, che al primo turno ha sconfitto, a sorpresa, il serbo Novak Djokovic, quarto favorito del seeding.

Avanza anche l’italo-argentino Darderi, numero 22 del ranking Atp e 21esima forza del tabellone, che ha sconfitto all’esordio il qualificato britannico Harry Wendelken, 196 del mondo, con lo score di 6-2 3-6 6-2 7-5. Al secondo turno Darderi affronterà un altro qualificato, ovvero il ceco Dalibor Svrcina, 134 della classifica internazionale.

COCCIARETTO ELIMINATA

Elisabetta Cocciaretto ha “salutato” al primo turno il torneo di singolar femminile degli Us Open. La tennista azzurra, numero 67 del mondo, ha ceduto al debutto contro la ceca Katerina Siniakova, numero 42 del ranking Wta col punteggio 6-3 6-2. Cocciaretto è apparsa in condizioni fisiche non ottimali e ha giocato il match della scorsa notte italiana con una vistosa fasciatura all’altezza del ginocchio sinistro.

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