Suppletive, referendum, riforma: l’autunno caldo del centrodestra

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AL giro di boa di metà settembre il clima che si respira nella politica calabrese è quello dell’attesa. Sembra un po’ tutto sospeso in queste settimane che precedono il turno di elezioni suppletive nel collegio di Reggio Calabria.

LE ELEZIONI SUPPLETIVE AL COLLEGIO DI REGGIO CALABRIA

Il centrodestra e Forza Italia lo pregustavano come una passeggiata: una vittoria sicura e un passaggio indolore, con la candidatura “neutrale” di un dirigente nazionale per un seggio destinato a durare pochi mesi, e il rinvio di ogni decisione sul vero successore di Cannizzaro.

La partita si è complicata in una giornata di agosto, quando Futuro Nazionale ha annunciato la candidatura di quello che fino a qualche ora prima era il capogruppo regionale di Forza Italia, Domenico Giannetta. Per il partito del generale un’occasione più che ghiotta. Si capisce che quando questo scenario ha iniziato a prender forma, Furgiuele sia corso a cercare Vannacci al mare (come ha raccontato ieri, LEGGI) per chiudere la pratica.

Le suppletive di Reggio, a quel punto, sono parse per i vannacciani le prove generali delle prossime Politiche. Perdere, nella propria roccaforte, per Forza Italia non è un’opzione. Non stupisce che l’appuntamento elettorale oggi assorbisca pensieri ed energie. Per la politica regionale, e segnatamente per il centrodestra che guida la regione, non si tratta però dell’unico evento caldo d’autunno.

LA RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO

Più o meno negli stessi giorni del voto, infatti, è atteso il ritorno in aula del Consiglio regionale dopo la lunga pausa estiva. In agenda la riforma del servizio di trasporto pubblico che ha tenuto banco nelle scorse settimane, richiamando le lamentele dell’opposizione per i tempi stretti lasciati alla discussione e al confronto.

La riforma oggi può agitare i sonni del centrodestra calabrese perché mette la coalizione alla prova dei numeri. Per approvarla, dal momento che istituisce una nuova società partecipata, servono 21 voti. Giusti giusti quelli che il centrodestra calabrese aveva fino a quel torrido pomeriggio d’agosto in cui Giannetta è andato via per abbracciare Futuro nazionale. I toni di questi giorni – le accuse di tradimento da un lato, le recriminazioni per gli attacchi ricevuti dall’altro – non sono rassicuranti. E del resto Occhiuto è stato chiaro, per lui Giannetta è fuori dalla maggioranza. Sul suo voto non conta, ma i voti quindi da qualche altra parte andranno trovati.

I SOTTOSEGRETARI E IL REFERENDUM

C’è poi la questione (infinita) sui sottosegretari e sul referendum. Il Tar la parola fine sulla vicenda non l’ha messa («non è di nostra competenza»), aprendo la strada a un possibile altro contenzioso, davanti al giudice ordinario, o alla prosecuzione di quello in corso, appellandosi al Consiglio di Stato. La materia è complessa, il centrodestra quando ha scritto la legge sul referendum non si è certo aiutato, tra vuoti normativi e salti. L’altra ipotesi è il dietrofront sulla norma che ha istituito i sottosegretari, con il ritorno in aula per modificare di nuovo lo Statuto.

Una decisione che andrà presa in tempi stretti, perché il voto per il referendum incombe: in calendario è fissato per il 29 novembre, ma il centrodestra non muore dalla voglia di celebrarlo. Il tema è impopolare e una sconfitta qui, a un anno dalla netta rielezione e alla vigilia delle Politiche, è uno scenario forse peggiore di un possibile scivolone alle suppletive.