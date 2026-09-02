Calcio, operazione al ginocchio per Thuram: stop di quattro mesi

Roma, 2 set. (askanews) – Khephren Thuram sarà operato domani, giovedì 3 settembre, a Lione per risolvere la sindrome femoro-rotulea al ginocchio destro che lo tormenta dalla parte finale della scorsa stagione. Il centrocampista della Juventus, che ha già saltato tutta la preparazione estiva e le prime due giornate di campionato, si affiderà al professor Bertrand Sonnery Cottet, specialista del ginocchio che in passato ha operato anche Gleison Bremer e Federico Gatti.

La terapia conservativa seguita nei mesi scorsi non ha risolto il problema e la decisione è stata quindi quella di ricorrere all’intervento chirurgico. Per Thuram si prospetta uno stop di almeno quattro mesi, con il rientro in campo previsto nei primi mesi del 2027. Una nuova tegola per Luciano Spalletti, che deve già fare i conti con l’assenza di Kenan Yildiz e con una Juventus alle prese con un’infermeria affollata.