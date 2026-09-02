L.elettorale, Schlein: Meloni pensa a questo, sanità ai minimi storici

Roma, 2 set. (askanews) – “È questo il record che Meloni si prepara a celebrare: quello del governo che più ha definanziato la sanità pubblica, per favorire gli interessi di quella privata. Nel frattempo la sua unica preoccupazione è cambiare la legge elettorale per paura di perdere”. Lo dice la segretaria Pd Elly Schlein.

“I dati di Gimbe oggi ci dicono che Giorgia Meloni ha raggiunto il suo obiettivo: nel 2025 il suo governo ha ulteriormente ridotto gli investimenti sulla sanità pubblica, scesi ad appena il 6,2% del Pil, e contro una media OCSE del 7,1%. La spesa sanitaria sul Pil con Meloni tocca i minimi storici degli ultimi vent’anni”.

La leader Pd aggiunge: “Sei milioni di italiani – più di un italiano su dieci – rinunciano alle cure per le liste d’attesa troppo lunghe o perché non possono permettersele. Questo è il disegno preciso di una destra che vuole una sanità a misura del portafoglio delle persone, mentre noi vogliamo e lotteremo per quella universalistica dell’intuizione di Tina Anselmi: una sanità pubblica che cura tutti, anche chi da solo non ce la fa. Meloni festeggia, l’Italia no”.