Manovra, Salvini: rispetto alleati ma dovremo chiedere miliardi alle banche

Roma, 2 set. (askanews) – “Abbiamo una legge di bilancio fondamentale perché ci sono, e li rispetto, anche in maggioranza alcuni alleati che dicono che ad esempio non bisogna chiedere un euro in più alle banche. Io penso che occorrerà chiedere alcuni miliardi di euro alle banche, visti gli utili che stanno facendo, che non hanno precedenti nella storia: perché se devo scegliere fra chiedere un sacrificio ai pensionati e chiedere un sacrificio ai banchieri, non ho dubbi su dove andare”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega, nel corso di un punto stampa a Roma.