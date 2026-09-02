Venezia, l’arrivo di Clooney e Amal in barca prima del red carpet

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Venezia, 2 set. (askanews) – Folla e fan per George Clooney e la moglie Amal arrivati alla darsena dell’Hotel Excelsior prima del red carpet inaugurale dell’83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia dove sono tra i protagonisti. Completo scuro lui, in nero lei con abito lungo con spalline e spacco dietro, hanno salutato calorosamente arrivando in barca prima di salire in auto per andare verso il Palazzo del Casinò dove l’attore riceverà il Leone d’oro alla carriera.
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