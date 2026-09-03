Austria, il cancelliere Stocker vuole una legge contro ‘l’Islam politico’

(Adnkronos) –

Il cancelliere Christian Stocker vuole vietare l'”Islam politico” in Austria. “Se l’Islam viene interpretato in chiave politica, è incompatibile con la nostra democrazia e con i nostri valori occidentali”, ha dichiarato. Intervistato da Heute, il cancelliere – alla guida del Partito Popolare Austriaco (Övp) dal gennaio 2025 – ha chiarito che esclude l’ipotesi di una messa al bando della religione: “Sosteniamo la libertà di religione: ognuno può credere in ciò che vuole e praticare la propria fede. Ma quando la religione viene strumentalizzata politicamente, dobbiamo opporci con la massima determinazione”.

“Sono quindi favorevole a vietare l’Islam politico attraverso una legge costituzionale”. Secondo il censimento del 2021, i musulmani costituiscono l’8,3 per cento della popolazione, il che li rende la principale minoranza religiosa in Austria. “Non voglio che i nostri figli e nipoti crescano in uno Stato islamico”, ha poi aggiunto in un post sui social. In Austria, ognuno può credere in ciò che vuole, ha sottolineato. “Questa libertà di culto è tutelata dalla nostra Costituzione. Ma laddove si distingue tra credenti e non credenti, laddove uomini e donne non sono uguali, laddove le nostre istituzioni, autorità e tribunali non vengono rispettati, quella libertà finisce”.