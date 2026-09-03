Barberino del Mugello, un uomo e una donna giù da viadotto A1: ipotesi omicidio-suicidio

(Adnkronos) – Un uomo e una donna sono stati trovati morti a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze, sull’A1 Panoramica. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. Prima è stato trovato il corpo di un ragazzo e poi quello della ragazza. I due sarebbero precipitati dal viadotto. Tra le ipotesi al vaglio quella dell’omicidio-suicidio. Il tratto compreso tra il bivio con la A1 Direttissima e Roncobilaccio, in direzione Bologna, è stato chiuso al traffico intorno alle 15.30.