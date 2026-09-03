ChatGpt, Grok e Gemini down: problemi oggi per AI, cosa succede

(Adnkronos) – L’intelligenza artificiale in tilt. Problemi oggi per Chat GPT, Grok, Gemini e Claude oggi giovedì 3 settembre. I chatbot sono alle prese con problemi assortiti, a giudicare dalle segnalazioni raccolte da Downdetector, il sito che monitora le anomalie della rete. Il down non si limita all’Italia: l’alert è diffuso a livello internazionale, dagli Usa all’Australia, dalla Francia all’America meridionale.