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ChatGpt, Grok e Gemini down: problemi oggi per AI, cosa succede

| 3 Settembre 2026 17:31 | 0 commenti

ChatGpt, Grok e Gemini down: problemi oggi per AI, cosa succede

AdnKronos
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(Adnkronos) – L’intelligenza artificiale in tilt. Problemi oggi per Chat GPT, Grok, Gemini e Claude oggi giovedì 3 settembre. I chatbot sono alle prese con problemi assortiti, a giudicare dalle segnalazioni raccolte da Downdetector, il sito che monitora le anomalie della rete. Il down non si limita all’Italia: l’alert è diffuso a livello internazionale, dagli Usa all’Australia, dalla Francia all’America meridionale. 

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