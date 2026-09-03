Debutta Huawei Watch GT 7, il nuovo smartwatch pensato per le sfide sportive

MILANO (ITALPRESS) – Design raffinato, anima outdoor e monitoraggio avanzato della salute. Huawei ha presentato la serie Huawei Watch GT 7, uno smartwatch di nuova generazione progettato per gli amanti delle attività all’aperto, con un’estetica pensata per l’uso quotidiano.

Huawei Watch GT 7 è proposto in due dimensioni, 46 mm e 41 mm, con una palette cromatica che spazia dal giallo, blu e nero per la cassa più grande, fino all’azzurro, rosa e grigio perla per quella più compatta. Il modello punta di diamante, Huawei Watch GT 7 Pro, alza ulteriormente il livello dei materiali con una ghiera in ceramica nano-tech antigraffio e una cassa in lega di titanio, abbinate a un cinturino in fluoroelastomero con sistema Huawei EasyCross, ideato per garantire una vestibilità salda e confortevole sia per l’uso quotidiano che per le attività all’aperto più intense.

La vera rivoluzione riguarda le modalità sportive. La serie GT 7 introduce il tracciamento degli sport invernali indoor: grazie a una rete di sensori avanzati, l’orologio riconosce automaticamente sci e snowboard, rilevando velocità, dislivello e cambiamenti di postura anche in assenza di segnale GPS. Per chi scia all’aperto, è possibile sincronizzare oltre 3.000 mappe di comprensori tramite l’app Huawei Health. Tra le novità figurano la funzione Team-Up per seguire la posizione dei compagni in pista, il rilevamento dell’angolo di curva e la stima della forza G in sterzata. I ciclisti beneficiano invece della pianificazione e trasmissione dei dati di salita in tempo reale, oltre ad avvisi tattili e vocali in prossimità di curve pericolose approcciate a velocità troppo elevata.

Dopo la corsa, la funzione Workout Analysis fornisce metriche precise di allenamento e analisi dettagliate, aiutando gli atleti a migliorare le prestazioni evitando i rischi del sovrallenamento.

Per il benessere quotidiano debutta l’Indice di prontezza fisica, che sintetizza i dati relativi alla qualità del sonno, alla variabilità della frequenza cardiaca (HRV), allo stato emotivo e alle calorie attive bruciate. Classificando il recupero quotidiano in cinque livelli distinti, fornisce un’istantanea intuitiva e basata sulla forma fisica ogni mattina, aiutando gli utenti a pianificare la giornata. Sul fronte dell’autonomia, le batterie al silicio ad alta densità garantiscono fino a 21 giorni di durata sui modelli da 46 mm e fino a due settimane su quello da 41 mm. La serie Huawei Watch GT 7 supporta i pagamenti contactless NFC tramite Curve Pay, rendendo i pagamenti senza telefono più accessibili.

Già disponibile su Huawei Store e presso i principali retailer, la nuova serie include vantaggi dedicati per chi acquista sullo store ufficiale, come un codice promozionale con sconto dedicato, omaggi esclusivi per alcune colorazioni e il pacchetto HUAWEI Care Pass, che offre due anni di protezione gratuita su interventi accidentali a schermo, batteria, corona o cover posteriore, oltre all’accesso al programma Huawei Multipass per provare gratuitamente le migliori app di fitness e navigazione.

– news in collaborazione con Huawei –

– foto ufficio stampa Huawei –

(ITALPRESS).