Giochi del Mediterraneo, Andreoli e Condemi i portabandiera dell’Italia nella cerimonia di chiusura

TARANTO (ITALPRESS) – Saranno Angela Andreoli e Francesco Condemi i portabandiera dell’Italia Team nella cerimonia di chiusura dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, in programma questa sera alle 20 allo Stadio Erasmo Iacovone. La ginnasta, argento a squadre ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e vincitrice dell’oro a squadre a Taranto 2026, e il capitano del Settebello, argento mondiale e bronzo europeo, qui a Taranto in finale per l’oro, guideranno la delegazione azzurra nell’ultimo atto della manifestazione. Andreoli e Condemi rappresenteranno un’Italia Team protagonista di un’edizione da record, ovvero la spedizione più vincente nella storia dei Giochi del Mediterraneo.

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