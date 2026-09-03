Governo, Locatelli “Stabilità decisiva per incidere su famiglie e imprese”

ROMA (ITALPRESS) – La stabilità economica e la credibilità conquistata dall’Italia sul piano internazionale sono tra i principali risultati che il governo può rivendicare dopo aver raggiunto il traguardo della maggiore longevità nella storia della Repubblica. Lo ha detto all’Italpress la ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli. “Quando è nato questo governo, dicevano che avremmo litigato e saremmo caduti dopo poco”, oppure “che sarebbe stato un disastro per l’economia italiana e che avremmo fatto delle figuracce” a livello internazionale. “Invece, dopo quattro anni, siamo qui con un riscontro di immagine, di serietà e di credibilità nei confronti degli altri Paesi. Non ci interessa il giorno in più o il giorno in meno, ci interessa che grazie alla stabilità di questo governo abbiamo potuto portare avanti diverse misure e diversi provvedimenti”, che hanno cambiato concretamente la vita degli italiani, come il superamento del Reddito di cittadinanza e il rafforzamento dell’Assegno di inclusione, insieme alle politiche per favorire il lavoro, l’abitazione e le infrastrutture. “Abbiamo investito sulle capacità lavorative delle persone”, osserva Locatelli, sottolineando il calo della disoccupazione e la crescita del numero degli occupati. “Questo significa che è stata incisiva la politica di questo governo sulla vita delle persone”, anche in un periodo segnato da “una difficile situazione economica e sociale”. Se c’è invece un risultato sul quale “vorrei che si spingesse” è la legge sul caregiver familiare, che “rappresenta uno strumento fondamentale per costruire politiche di sostegno per chi si prende cura quotidianamente di un proprio caro” e che “vorrebbe essere giustamente accompagnato anche dalle istituzioni. L’abbiamo approvata subito in Consiglio dei ministri, ora è nelle fasi finali in Commissione alla Camera e vorrei che si raggiungesse il prima possibile la piena approvazione”. Sul fronte delle politiche per la disabilità, la ministra guarda anche all’avvio del bando “Vita e opportunità”, per il quale sono stati stanziati 380 milioni di euro. L’obiettivo, spiega, è “mettere in moto anche una dinamica negli enti del terzo settore che può davvero cambiare sul territorio le opportunità di lavoro, di formazione, di vita delle persone con disabilità”. Tra gli obiettivi su cui continuare a lavorare, Locatelli cita anche la legge elettorale, che considera ormai vicina al traguardo, e il capitolo della sicurezza. “Abbiamo lavorato tantissimo – sottolinea, ricordando gli interventi sull’immigrazione clandestina e sulle situazioni di disagio e criminalità giovanile – ma abbiamo ancora tanto da fare, e lo faremo”. A meno di un anno dalla conclusione della legislatura, le priorità saranno anche rivolte all’autonomia dei territori e per lasciare un’eredità in grado di “sostenere le fasce più fragili, ma anche quelle intermedie della popolazione che rischiano di scivolare nella povertà”. Locatelli richiama inoltre la necessità di “continuare a sostenere imprese, commercio, lavoratori autonomi e partite Iva”, in una fase ancora “segnata dal costo della vita e delle materie prime”. In vista della prossima legge di bilancio, Locatelli indica tra le priorità il sostegno all’economia e al lavoro, ma anche maggiori risorse per il supporto educativo degli studenti con disabilità e la sicurezza su cui auspica che la manovra “possa mettere a disposizione ulteriori risorse”.

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