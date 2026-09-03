Lega, Fontana: Giorgetti? Non si fa arruolare, decide lui cosa fare

Milano, 3 set. (askanews) – “Ci mancherebbe che Giorgetti si faccia arruolare. Giorgetti è una persona di uno spessore tale che decide lui cosa fare”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine dell’accensione del Countdown Clock del Cev Enel Eurovolley, presso la Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, in occasione dei Campionati Europei maschili di pallavolo, ha commentato un articolo di giornale che inseriva il ministro dell’Economia ed esponente leghista Giancarlo Giorgetti tra i “ribelli” leghisti del Nord che contestano la linea di Matteo Salvini. Quanto all’incontro in programma proprio tra i governatori del Nord e il segretario della Lega, Fontana ha risposto sulla possibilità che si tenga la prossima settimana: “Probabile, vediamo”.