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MasterChef in lutto, è morta l’ex concorrente Ilenia Bazzacco: aveva 54 anni

| 3 Settembre 2026 14:03 | 0 commenti

MasterChef in lutto, è morta l’ex concorrente Ilenia Bazzacco: aveva 54 anni

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Lutto nel mondo di MasterChef Italia. Ilenia Bazzacco, concorrente della prima edizione del cooking show, è morta a 54 anni. La donna lottava contro un tumore ovarico da circa tre anni. Era sposata con Marco Montanino ed era mamma di due gemelli nati nel 1998, Riccardo e Andrea.  

Aveva partecipato a MasterChef nel 2011, la prima edizione in Italia e aveva conquistato il podio, aggiudicandosi la medaglia di bronzo. Ilenia era entrata come una casalinga con una grande passione per i fornelli, che ha continuato a seguire anche dopo la partecipazione al programma di cucina. Dopo MasterChef è diventata un punto di riferimento nel mondo della cucina anche grazie a ‘Timo e Vaniglia’, un blog social di ingredienti e ricette.  

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