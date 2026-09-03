Report, Piervincenzi-Di Pasquale nuovi conduttori

(Adnkronos) –

Manca solo l’annuncio ufficiale ma la fumata bianca c’è stata. Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale saranno i nuovi conduttori di ‘Report’ dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci. Lo apprende l’Adnkronos. Di Pasquale sostituirà Giulia Presutti che ieri ha comunicato alla Rai il proprio passo indietro dopo la nomina.

Claudia Di Pasquale inizia la carriera nel 2000, scrivendo articoli per quotidiani e periodici. Nel 2006 vince la borsa di studio del premio giornalistico ‘Mario Formenton’. Collabora con La Sicilia, la Repubblica, il Venerdì, D – la Repubblica delle Donne e il settimanale Diario.

Dal 2007 al 2011 è inviata del programma Exit su La7. Nel 2009 arriva finalista al premio “Ilaria Alpi’ con l’inchiesta “Il Mercato dei voti” sulle elezioni regionali del 2008 in Sicilia. Dal 2011 è inviata di Report.

Il 15 settembre 2020 riceve il Premio SIS 118 “Giornalisti dell’Emergenza” per il servizio sugli operatori e i medici del 118, andato in onda nella puntata “Il paziente zero”. Il 25 giugno 2019 ottiene il Premiolino per l’inchiesta “Un sottosegretario a San Marino”.