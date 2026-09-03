Tennis, Us Open, Alcaraz vince in rimonta ed è al terzo turno

Roma, 3 set. (askanews) – Carlos Alcaraz si è qualificato al 3° turno degli US Open battendo in quattro set (4-6, 6-0, 6-3, 6-2) il portoghese Jaime Faria. Un’altra buona prova della testa di serie numero 2, che ha giocato la sua seconda partita in singolare dal ritorno in campo dopo quattro mesi di stop per l’infortunio al polso destro. Con questo risultato, Carlitos sale a 9 vittorie consecutive agli US Open (16 negli Slam) e continua il suo record di 14-0 contro i giocatori più giovani di lui. Al prossimo turno, Alcaraz se la vedrà contro il cinese Wu.