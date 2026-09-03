Torna Affari Tuoi, Stefano De Martino: arriva Tommasino, nuovo studio

Milano, 3 set. (askanews) – Dopo un’altra stagione di grande successo, Affari Tuoi e Stefano De Martino tornano tutti i giorni, a partire da domenica 6 settembre, nell’access prime time di Rai 1.

In uno studio completamente rinnovato, negli studi Rai di Milano, il celebre gioco dei pacchi, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment), vedrà ancora protagonisti i 20 rappresentanti delle regioni italiane, impegnati a destreggiarsi tra l’apertura dei pacchi, le “offerte” e i “cambi” proposti dal Dottore. Un meccanismo ormai iconico capace di conquistare, sera dopo sera, milioni di telespettatori.

“Le novità della stagione sono meno treni, perché io abitando a Milano non ho, diciamo, questo esodo continuo. Le vere novità sono un nuovo studio che si presta sicuramente all’ampliamento del programma, che è quello che vorremmo portare avanti nel corso della stagione, rispetto anche al varietà, rispetto anche alle ospitate musicali e non. Insomma, è un nuovo inizio per noi, siamo molto contenti di ricominciare” ha spiegato il popolare conduttore.

Accanto a lui nel celebre gioco dei pacchi, (prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment), Herbert Ballerina e Martina Miliddi e una new entry.

“Allora non c’è più Gennarino ma c’è Tommasino che è il nipote di Gennarino. Gennarino è andato in pensione dopo 13 anni di onorata carriera, Tommasino ha solo un anno, quindi lo vedrete, è molto tenero, è molto bello, ci somiglia molto, però sta facendo praticamente i primi passi nel mondo dello spettacolo e quindi è un battesimo anche per lui. Poi c’è il contropacco di Herbert che è una delle cose nuove, cominciamo sempre con dei piccoli innesti nuovi poi si sviluppano nel corso dell’anno. Insomma per inserire una piccola nota di intrattenimento Herbert si è inventato questo contropacco che ha un valore specifico ma poi di base è un momento di intrattenimento fatto apposta per alleggerire un attimo la tensione della partita del concorrente quindi detto tra noi prima si trova questo contropacco meglio è meglio non tornare a casa col contropacco” ha aggiunto De Martino.

Nel corso della stagione ci saranno, inoltre, tante sorprese, anche con appuntamenti speciali. Tra questi, una puntata di prime time il 4 dicembre e l’ormai tradizionale appuntamento con la Lotteria Italia del 6 gennaio.

Sulle strategie della Rai e sul nuovo studio milanese di Affari Tuoi è interventuto Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai: “È uno studio molto più grande e sicuramente performante, perché la tendenza degli ultimi anni è quella di estendere l’access prime time verso la prima serata. Stiamo cercando di investire sull’access su tre obiettivi fondamentali: Uno è quello del fatturato editoriale, che ha a che fare con gli ascolti; l’altro è quello del fatturato commerciale, che ha a che fare con la raccolta pubblicitaria; non ultimo, quello del fatturato comunicativo, cioè come la Rai, attraverso determinati programmi di punta, in questo caso Affari tuoi, possa cambiare anche il percepito. E questo poi è funzionale anche agli altri due fattori che dicevo prima. Su questo abbiamo investito. Abbiamo cercato di trovare uno studio adeguato che possa accompagnarci per tutta la stagione. Crediamo tantissimo che l’intrattenimento nell’access possa essere uno show a tutti gli effetti e di punta, non soltanto rispetto alle prime serate”.