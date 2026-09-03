US Open, oggi Cobolli-Schoolkate: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Flavio Cobolli torna protagonista agli US Open 2026. Oggi, giovedì 3 settembre, il tennista azzurro sfida l’australiano Tristan Schoolkate – in diretta tv e streaming – nel secondo turno dello Slam americano, l’ultimo della stagione. Cobolli arriva al match dopo aver eliminato Comesana all’esordio, mentre Schoolkate ha superato Basavareddy.

La sfida tra Cobolli e Schoolkate è in programma oggi, giovedì 3 settembre, non prima delle ore 20. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di New York che sarà quindi il loro primo incrocio.

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.