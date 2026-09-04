Artie 5ive protagonista del nuovo episodio ‘Red Bull 64 Bars’: tra riscatto e appartenenza

(Adnkronos) – A due anni dal debutto con ’64 barre in faccia’, certificato disco d’oro, Artie 5ive pubblica ‘Pugno di Ferro (Red Bull 64 Bars)’, un nuovo episodio prodotto da DDUSI, storico collaboratore del rapper milanese. Reduce dal successo dell’album ‘La Bellavita’ e ormai affermato tra le voci più riconoscibili della scena urban italiana, e in attesa del suo nuovo lavoro ‘Vittoria’ nel 2027, utilizza le sue 64 barre per raccontare un percorso personale fatto di ambizione, riscatto e appartenenza.

Al centro di ‘Pugno di Ferro’ c’è il legame tra il successo raggiunto dall’artista e il territorio da cui proviene. Le case popolari e il quartiere Bicocca, a Milano Nord, diventano il punto di partenza di una narrazione che mette in relazione passato e presente. Artie 5ive racconta il cambiamento della propria vita senza rinnegare le esperienze che ne hanno costruito identità e visione. La crescita professionale viene raccontata non come una rottura con le proprie origini, ma come una loro naturale evoluzione. Il successo diventa così uno strumento per dare visibilità al contesto sociale da cui proviene.

Un passaggio che sintetizza il ruolo che Artie 5ive attribuisce alla propria musica: rappresentare una realtà spesso poco raccontata nel mainstream e portarla al centro del dibattito culturale e musicale. Lo stesso concetto viene ripreso nella barra “Faccio luce sul mio quartiere / Sembro un termoreattore nucleare”: l’immagine del successo diventa metafora di una luce che illumina il proprio territorio, trasformando il percorso individuale in un racconto collettivo.

Nel corso delle 64 barre convivono riferimenti al presente e alla dimensione vissuta nei quartieri popolari, al rapporto con la famiglia, agli amici e alle esperienze che hanno segnato la crescita personale dell’artista. Lusso, notorietà e risultati raggiunti non cancellano il passato, ma diventano la misura della strada percorsa. In questo equilibrio tra memoria e ambizione emerge il ritratto di un artista che guarda avanti mantenendo un forte legame con le proprie radici.

La nuova performance conferma la natura di Red Bull 64 Bars, il format che negli anni è diventato uno dei punti di riferimento della scena rap italiana grazie a un approccio essenziale che valorizza esclusivamente scrittura, tecnica e identità artistica. In questo contesto, Artie 5ive costruisce una performance intensa e personale, dove il racconto autobiografico si intreccia con la rappresentazione di una generazione cresciuta tra periferie urbane, ambizione e desiderio di riscatto.

Artie 5ive è inoltre tra gli artisti già annunciati per Red Bull 64 Bars Live, l’evento che il 3 ottobre 2026 porterà a Taranto alcuni dei principali protagonisti della scena rap e urban italiana. L’artista salirà sul palco insieme agli altri nomi del cast per una serata che trasferirà dal video alla dimensione live l’energia e l’identità di Red Bull 64 Bars.