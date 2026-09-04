Caldo non cede nel weekend, sabato tornano i bollini arancioni: le città più roventi

(Adnkronos) – Sebbene non ci siano bollini rossi in vista, il caldo e le temperature alte continuano comunque a caratterizzare il meteo di questa fine estate 2026. L’afa fatica ad arretrare e dopo l’allentamento di oggi, venerdì 4 settembre, il weekend si apre con il ritorno dell’allerta arancione (livello 2 di allerta per le ondate di calore) prevista sabato 5 settembre in 3 città: Bari, Brescia e Campobasso. E’ quanto segnala l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute.

Oggi la maggior parte delle città sono contrassegnate dal bollino giallo (15 sulle 27 monitorate): Ancona, Bari, Bologna Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma. Le restanti 12 sono in verde: Civitavecchia, Frosinone, Genova, Messina, Milano, Pescara, Reggio Calabria, Torino, Treiste, Venezia, Verona e Viterbo.

Domani, sabato 5 settembre, i bollini gialli (livello 1, pre-allerta) saliranno a quota 18: Ancona, Bologna, Bolzano, Cagliari, Catania, Firenze, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino e Verona. La tregua dalle alte temperature resiste a inizio weekend solo per le rimanenti 6 città, su 27 monitorate. Il bollino verde (livello 0 di rischio) sabato è previsto infatti per Civitavecchia, Frosinone, Genova, Trieste, Venezia e Viterbo.

Ma una luce, in fondo al tunnel del caldo, si intravede: dalla prossima settimana, dopo mercoledì 9 settembre, l’aria fredda di origine nord-atlantica è pronta a scendere di latitudine per tuffarsi nel calderone mediterraneo.