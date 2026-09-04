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Casa, Lega: no a stretta Ue su seconde case e affitti brevi

| 4 Settembre 2026 21:18 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 4 set. (askanews) – “Leggiamo anticipazioni secondo cui la Commissione europea, attraverso un regolamento sulla casa di imminente pubblicazione, starebbe preparando una stretta sugli affitti brevi e addirittura una limitazione alla compravendita di seconde case. Speriamo proprio che non sia così, perché sarebbe qualcosa di molto lontano da quanto indicato nel documento strategico presentato a dicembre. La posizione della Lega è chiara: non verrà mai adottato un provvedimento che violi o limiti il sacro diritto alla proprietà privata”. Lo afferma in una nota la Lega.

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