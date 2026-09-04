Centrosinistra, Conte: leader al partito maggiore? Non siamo cespugli

Roma, 4 set. (askanews) – La leadership del centrosinistra non può essere assegnata al partito che prende più voti: “Non possiamo accettare questa regola ed essere ridotti tutti a cespugli”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in collegamento con L’aria che tira su La7.

“Ho detto – ha precisato, parlando delle sue dichiarazioni di giovedì sera a Genova sul tema delle primarie – che è perfettamente legittima la pretesa del segretario del maggiore partito, del Pd, di poter aspirare a essere il candidato premier di tutta la coalizione. Però attenzione, se è la prima volta che andiamo in coalizione non possiamo noi, e penso gli altri partiti, accettare che ci sia questa regola che dovrebbe essere applicata per la prima volta. Siamo in un contesto completamente diverso rispetto ad esempio a quello del centrodestra, dove da anni vanno in coalizione e hanno formalizzato questa regola che consente alternativamente, per una serie di vasi comunicanti, chi cresce e chi va giù, un’alternanza anche all’interno tra i partiti per quanto riguarda la premiership. Da noi invece no, si va per la prima volta e non possiamo”, ha ribadito Conte.