Governo, Schlein: Meloni festeggia a Bari mentre a Taranto licenziano

Roma, 4 set. (askanews) – “Mentre Giorgia Meloni festeggia a Bari, partono 2500 lettere di licenziamento a Taranto destinate ai lavoratori dell’indotto Ex Ilva. Ed Electrolux conferma il suo piano di esuberi e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein.

“Anziché perdere tempo ad autocelebrarsi – aggiunge – il governo dovrebbe occuparsi delle vertenze che riguardano lavoratrici e lavoratori, famiglie e imprese, e affrontare i nodi che in questi 4 anni non ha saputo risolvere. A nulla servono innumerevoli post propagandistici sui social, video e opuscoli autocelebrativi, la realtà presenta sempre il conto. E la realtà è che dopo questi 4 anni di governo Meloni gli italiani stanno peggio, dal costo d’energia più alto d’Europa ai salari tra i più bassi, dai prezzi dei carburanti alle stelle al rincaro del 30% del carrello della spesa. Può continuare a illudersi che la propaganda copra la verità, salvo essere smentita da numeri e fatti concreti. Ai lavoratori dell’indotto ex Ilva e a quelli di Electrolux va la nostra solidarietà e la conferma del nostro impegno per continuare a proporre al governo soluzioni concrete”.