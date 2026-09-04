Migranti, Meloni: ci chiamavano estremisti e poi ci hanno copiato

Bari, 4 set. (askanews) – Sui migranti “ci hanno detto che le nostre posizioni erano impresentabili, fuori dalla civiltà politica europea. Oggi quelle posizioni sono legge europea e quindi sono la civiltà politica europea. Ci hanno chiamato estremisti per anni e poi hanno copiato tutto. Ecco cosa significa contare in Europa, ecco cosa significa far contare la destra”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla festa del governo in corso a Bari.