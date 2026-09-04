Temptation Island Spagna, Ignacio de Borbón nel cast: è il cugino di Re Filippo VI

(Adnkronos) –

Temptation Island Spagna si prepara ad accogliere Ignacio de Borbón tra i concorrenti della nuova edizione. Il suo cognome non è passato inosservato: Ignacio è infatti un lontano cugino di Re Felipe VI. La partecipazione al reality spagnolo non rappresenta però il suo debutto in televisione. Il 26enne ha già preso parte a ‘Supervivientes’, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi, arrivando tra i finalisti.

Ora ‘Nacho’ è pronto a mettersi alla prova sull’isola delle tentazioni, dove parteciperà insieme alla fidanzata Náyades Lospitao. I due stanno insieme da circa due anni e si sono conosciuti durante un evento di influencer a Valencia. Ignacio definisce Náyades “l’amore della” sua “vita” e dalla descrizione-video i due sembrano piuttosto affiatati e con le idee chiare sulla loro relazione.