X
<
>

“Un saluto a Putin”, la gag social della moglie di Vannacci

| 4 Settembre 2026 12:08 | 0 commenti

“Un saluto a Putin”, la gag social della moglie di Vannacci

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Per il Financial Times, Roberto Vannacci sarebbe il ‘cavallo di Troia’ della Russia in Italia. Il generale, leader di Futuro Nazionale, risponde tra interviste e social: “Di qualcosa mi devono accusare, hanno una paura terribile di me”. Da ‘casa Vannacci’, arriva anche la risposta della moglie dell’ex militare. Camila Mihailescu, la signora Vannacci, pubblica un post su Instagram con un breve video. 

 

“Ai miei amici russi, soprattutto a Vladimir e al Cavallo di Troia italiano”, dice in versione ‘babushka’, mentre indossa abiti che richiamano quelli russi, seduta a tavola davanti ad una bottiglia di vodka. Quindi, si brinda prima dei saluti: “Vi saluta l’immigrata romena”, dice Mihailescu chiudendo la clip.  

La performance è seguita da un ampio numero di commenti. Spicca quello di Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, che non pare apprezzare lo show: “Le russe come mia madre sono davvero di una eleganza e un educazione impeccabile, mai volgari. Non sembri Russa per niente sai?”. 

Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli, secondo le informazioni diffuse dall’agenzia Ria Novosti, recentemente hanno avviato le pratiche per richiedere la cittadinanza russa. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA