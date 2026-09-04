Us Open, Darderi batte Svrcina e vola al terzo turno. Fuori Musetti e Bellucci

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Luciano Darderi vola al terzo turno dello Us Open. L’italo-argentino, numero 22 del ranking Atp e testa di serie numero 21 del tabellone principale, supera il qualificato ceco Dalibor Svrcina in quattro set con il punteggio di 6-3 6-7(5) 6-4 6-4. Non ci sarà però il derby con Lorenzo Musetti. Il tennista toscano, numero 14 del ranking Atp e tredicesima testa di serie del tabellone maschile, cede in quattro set per 3-6 6-1 6-2 6-2 alla wild card australiana Dane Sweeny dopo due ore e 36 minuti di gioco. Sarà dunque il numero 123 del mondo ad affrontare Darderi.

BELLUCCI ELIMINATO AL SECONDO TURNO, FRITZ VINCE IN TRE SET

Niente da fare per Mattia Bellucci, che saluta lo Us Open al secondo turno. Il tennista lombardo (95 Atp) cede allo statunitense Taylor Fritz, finalista a Flushing Meadows nel 2024, che si impone in tre set con il risultato di 6-0 6-1 6-1 in un’ora e 38 minuti di gioco. Il tennista di casa, numero 10 del ranking Atp e nona testa di serie del tabellone maschile, affronterà adesso l’argentino Francisco Cerundolo (5-7 7-5 4-6 6-2 6-3 a Struff).

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