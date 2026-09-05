Benji & Fede fuori col singolo “Quando Viaggi Da Sola”

Milano, 5 set. (askanews) – Dopo aver annunciato il nuovo album “Quando Viaggi Da Sola” (Warner Records / Warner Music Italy), in uscita il prossimo 18 settembre, Benji & Fede hanno pubblicato il singolo omonimo, disponibile su tutte le piattaforme digitali insieme al videoclip ufficiale.

Brano che dà il titolo all’intero album, “Quando Viaggi Da Sola” racconta il legame invisibile che può continuare a esistere tra due persone anche quando la vita le porta lontano. Tra treni presi al volo, nuove città e incontri che si susseguono, resta quella sensazione che qualcosa sia rimasto in sospeso. Un brano che parla di distanza, ma soprattutto di tutto ciò che non si è avuto il coraggio di dire quando era il momento di farlo.

Ad accompagnare l’uscita del brano, il videoclip ufficiale diretto da Alessio Mariano, girato tra le strade di Parigi. Benji & Fede attraversano insieme la città, mentre una ragazza percorre gli stessi luoghi seguendo un viaggio più intimo e solitario. Le loro storie non si incrociano mai davvero, ma sembrano sfiorarsi continuamente. Tra café, ponti, strade e scorci della capitale francese, Parigi diventa il filo che unisce i protagonisti e una parte centrale del racconto.

“Quando Viaggi Da Sola” anticipa l’omonimo nuovo album di Benji & Fede, un disco in cui il duo si concede una maggiore libertà musicale e racconta con uno sguardo diverso il momento che sta vivendo oggi. Il viaggio diventa l’immagine che attraversa il progetto: quello fisico, fatto di partenze, distanze e ritorni, e quello personale che accompagna ogni cambiamento. Dentro ci sono storie d’amore, fragilità, aspettative, la ricerca di un nuovo equilibrio e quella malinconia che spesso arriva quando ci si accorge di essere diventati diversi da come ci si immaginava.

Le canzoni del nuovo album prenderanno vita dal vivo con “Sempre in Due – Live a Teatro”, il primo tour teatrale di Benji & Fede prodotto e organizzato da Vivo Concerti, che li porterà sui palchi di tutta Italia nel mese di ottobre. Uno show pensato per una dimensione più intima, che attraverserà il nuovo lavoro e le canzoni che hanno segnato la loro storia.

Sempre in Due – Live a Teatro

Sabato 3 ottobre 2026 | Modena @Teatro Storchi – DATA ZERO – SOLD OUT

Lunedì 5 ottobre 2026 | Torino @Teatro Colosseo

Mercoledì 7 ottobre 2026 | Firenze @Teatro Cartiere Carrara

Giovedì 8 ottobre 2026 | Bologna @Teatro Duse

Domenica 11 ottobre 2026 | Pescara @Teatro Massimo

Martedì 13 ottobre 2026 | Roma @Teatro Brancaccio

Venerdì 16 ottobre 2026 | Milano @Teatro dal Verme

Lunedì 19 ottobre 2026 | Napoli @Teatro Augusteo