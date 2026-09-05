Calcio, Spalletti: “Juve pronta, Milan squadra fortissima”

Roma, 5 set. (askanews) – Luciano Spalletti presenta in conferenza stampa Juventus-Milan, big match della terza giornata di Serie A in programma domenica alle 20.45 all’Allianz Stadium. Entrambe le squadre arrivano alla sfida a punteggio pieno dopo le vittorie nelle prime due giornate. Il tecnico bianconero definisce il Milan “una squadra forte”, con principi di gioco già riconoscibili e un atteggiamento verticale. “Va dritto per dritto, con ribaltamenti delle azioni molto veloci. Ti costringe a usare un motore alla loro stessa cilindrata, perché altrimenti rischi di arrivare tardi agli appuntamenti”.

Spalletti considera la Juventus pronta alla sfida: “Ci sentiamo nella condizione di poter fare una partita da Juventus. Abbiamo iniziato con il piede giusto da un punto di vista di collettivo”. Sul confronto con le parole di Chivu, che non considera Juventus-Milan uno scontro diretto per lo scudetto, il tecnico non alimenta la polemica: “Mi è sembrato che Chivu ha detto quello che penso ed è stato sincero. Le sue parole devono essere un ulteriore stimolo a dare ancor di più”.

Sul mercato appena concluso, Spalletti ritiene la rosa migliorata e ampliata, pur sottolineando alcune difficoltà. “Non abbiamo fatto tutto quello che volevamo nel mercato, ma ci ha permesso di migliorare la nostra rosa e abbiamo ampliato la nostra rosa”. Secondo l’allenatore, l’inserimento di molti nuovi giocatori richiede tempo, ma offre anche più soluzioni.

Tra i nuovi acquisti c’è Nick Woltemade, che potrebbe debuttare contro il Milan. “Inizialmente penso di non farlo partire, però è possibile che entri a partita in corso”. Spalletti ne apprezza la capacità di giocare sia in coppia sia venendo incontro per poi attaccare gli spazi: “Ha delle caratteristiche che ci possono fare molto comodo”.

L’emergenza infortuni resta però significativa. “Abbiamo sette infortunati. Sono tutti problemi diversi tra di loro”. Non recupera nessuno e si aggiunge anche Cabal. Gli indisponibili sono Cabal, Cambiaso, Sarr, McKennie, Thuram, Yildiz ed Ekhator. Spalletti spera di recuperare almeno un paio di giocatori nella settimana successiva.

Infine, il tecnico sottolinea l’importanza dell’adattabilità: “Equilibrio e adattabilità sono ciò che ti permette di far diventare l’imprevisto un’opportunità. Adattarsi non è un ripiego, è una competenza di una squadra forte”. La Juventus arriva così alla sfida con il Milan con sette indisponibili e la possibilità di utilizzare Woltemade a partita in corso.