“Il Sole” è il nuovo brano di Welo, Alvaro Soler e Roy Paci

Milano, 5 set. (askanews) – Alcune sensazioni non finiscono mai dentro di noi. Restano nelle persone incontrate, nelle notti che sembravano non avere fine, nei luoghi che continuiamo a ricordare. Da qui nasce “Il sole” (Island Records / Universal Music Group), il nuovo singolo di Welo, Alvaro Soler e Roy Paci, fuori ovunque. Un brano che racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell’aria che cambia e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire.

“Il Sole” arriva in un momento di grande crescita artistica per Welo, che sceglie ora di portare la propria musica in una direzione ancora diversa e collaborare con due artisti di grande rilievo nella scena musicale internazionale: Alvaro Soler e Roy Paci. Per il cantautore spagnolo, “Il Sole” rappresenta anche una nuova occasione per riavvicinarsi musicalmente al territorio italiano e al suo pubblico, entrando a far parte di un racconto che unisce la sua voce a quella di Welo e alla cifra stilistica inconfondibile di Roy Paci: tre identità differenti che trovano in questo brano una naturale sintonia.

Italiano e spagnolo si alternano nella traccia quasi come in una conversazione. Non c’è bisogno di scegliere una lingua, perché è proprio il loro incontro a diventare parte della storia. La dimensione corale del pezzo amplifica questa sensazione di appartenenza: “siamo tutti sotto lo stesso SOLE”.

Con questo singolo, Welo, Alvaro Soler e Roy Paci trasformano in musica la sensazione di sentirsi nel posto giusto al momento giusto. Un invito a lasciarsi attraversare dalle emozioni e a ricordare che, spesso, sono proprio i momenti più semplici a diventare i ricordi più preziosi.

“Il Sole” arriva dopo “Notte poetica”, in featuring con Anna Tatangelo, e dopo un momento significativo del percorso artistico di Welo: con “Emigrato (italiano)” è stato infatti scelto per firmare il jingle ufficiale della 76ª edizione del Festival di Sanremo, diretto da Carlo Conti. La rielaborazione del suo brano “Emigrato” ha accompagnato ogni serata della kermesse, trasformando una storia personale in una voce condivisa, capace di rappresentare un’intera generazione. Con questo nuovo singolo, Welo aggiunge un nuovo tassello a un percorso che lo ha portato a confrontarsi con artisti e mondi musicali differenti, fino all’incontro con due protagonisti di rilievo della scena italiana e internazionale.