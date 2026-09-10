Cosenza, Roberto Sacco torna in Consiglio comunale

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Il consigliere comunale di Cosenza Roberto Sacco è stato reintegrato in seguito alla sostituzione della cautelare nell’ambito dell’indagine per maltrattamenti in famiglia

COSENZA – Roberto Sacco fa il suo ritorno tra i banchi del Consiglio comunale. Il primo punto inserito all’ordine del giorno del 15 settembre prevede proprio la presa d’atto della cessazione della causa di sospensione di diritto dalla carica elettiva.

IL REINTEGRO DI ROBERTO SACCO

Si formalizzerà quindi il reintegro di Roberto Sacco alla carica di consigliere e la decadenza del consigliera sostituta temporanea, Gaetana Corato. L’esponente di maggioranza era stato infatti sospeso in applicazione della Legge Severino lo scorso 2 marzo in seguito all’arresto per maltrattamenti ai danni dell’ex convivente ed estorsione avvenuto il 12 febbraio.

MISURA CAUTELARE MENO AFFLITTIVA

Il provvedimento segue un’ulteriore attenuazione del regime cautelare nei confronti di Sacco: sono stati infatti revocati gli arresti domiciliari, sostituiti dall’obbligo di dimora nel territorio comunale di Cosenza. Il consigliere comunale ha sempre contestato in toto le accuse mosse nei suoi confronti. In attesa degli esiti della vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto potrà quindi far ritorno nell’assise cittadina. Sacco nelle elezioni amministrative del 2021era stato eletto nelle file della lista “Franz Caruso sindaco”. Nel coso della consiliatura ha però assunto posizioni in netto contrasto con la maggioranza.