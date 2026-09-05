Ue, Mattarella: c’è crisi ma non di valori, giovani costruiscano tempi nuovi

Roma, 5 set. (askanews) – L’Europa attraversa un momento di crisi ma non sono in crisi i valori che ne costituiscono la ragion d’essere, spetta ora ai giovani costruire tempi nuovi. E’ l’invito rivolto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento a Trento per la cerimonia degli 80 anni dell’autonomia del Trentino Alto Adige.

“L’Europa attraversa sovente momenti di crisi, crisi che non possono trasformarsi, e non si trasformano, in crisi di valori: verrebbe meno la sua ragion d’essere – dice il capo dello Stato -. Le sfide sono numerose anche oggi, la guerra minaccia la pace così faticosamente conquistata. Alle generazioni odierne, anche ai più giovani, come avvenne a quella di De Gasperi, è consegnata la responsabilità di costruire tempi nuovi”.