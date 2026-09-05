US Open, oggi Cobolli-Blockx: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Flavio Cobolli torna in campo agli US Open. Oggi, sabato 5 settembre, il tennista azzurro sfida il belga Alexander Blockx, numero 34 del mondo – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam americano, l’ultimo della stagione. Cobolli arriva al match dopo aver eliminato Comesana e Schoolkate, mentre Blockx ha superato Barrios Vera e Trungelliti.

La sfida tra Cobolli e Blockx è in programma oggi, sabato 5 settembre, non prima delle ore 18.30. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, con il parziale fermo sull’1-1.

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.