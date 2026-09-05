Vannacci a Cernobbio: “Orgoglioso di essere qui, finanza interessata a quello che sta succedendo”

(Adnkronos) – “Beh diciamo che da un punto di vista fisico era più emozionante lanciarsi da un aeroplano ma qui è un bellissimo contesto, dove sono orgoglioso e fiero di essere perché vuol dire che anche economia e finanza sono interessate a quello che sta succedendo nel mondo della politica italiana”. Così Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, entrando nella prima sessione dei lavori della seconda giornata del Forum Ambrosetti.

A chi chiede più Europa, Vannacci risponde intanto che “serve un Europa diversa e non quella che abbiamo adesso”. Sull’indagine della procura militare il generale non è preoccupato “nella maniera più assoluta”.

Il presidente di Futuro Nazionale è arrivato ieri al Forum Thea con un giorno di anticipo e ha subito attirato l’attenzione dei media. Nel pomeriggio l’ex generale non si è sottratto ai selfie, alle foto di rito e alle strette di mano. Valerio De Molli, managing partner e amministratore delegato di Teha Group, lo ha accompagnato all’interno della location dell’evento e, chiacchierando davanti ai fotografi, si è rivolto a Vannacci dicendo: “Siamo tra amici” (VIDEO).

“Credo che questo sia un fine settimana piuttosto speciale per l’Italia, perché il governo di Giorgia Meloni e Matteo Salvini è il più longevo nella storia politica italiana”, le parole di Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, a margine del Forum Teha.

“Accolgo con favore questa stabilità perché è importante, prima di tutto per l’Italia, un Paese per il quale nutro un profondo affetto personale, essendo anche il Paese delle mie origini, e ovviamente per il popolo italiano. Giorgia Meloni è una figura di stabilità per l’Italia e per l’Europa, e spero che continuerà a guidare il governo italiano per molti altri anni”, sottolinea.

“Ci saranno molte persone a questo forum. E avremo l’opportunità di incontrare molte persone. Ma la mia lealtà – aggiunge Bardella – va naturalmente a Matteo Salvini. E il mio rispetto va naturalmente al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Spero che possa continuare a portare l’Italia ancora più lontano e ancora più in alto”.

“Roberto Vannacci è membro del Parlamento europeo, ho l’opportunità di incontrarlo. Sapete che apparteneva al partito di Matteo Salvini, che è nostro alleato, con cui collaboriamo”, dice ancora, continuando: “Avrò l’opportunità, alla fine della giornata, di incontrare Matteo, di cenare con Matteo Salvini stasera”. “E questi legami di amicizia sono estremamente forti, estremamente importanti per noi. Ma non spetta a me commentare la vita politica italiana. Spero semplicemente che gli italiani vogliano proteggere la propria identità”.